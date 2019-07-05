أساتذة النحت بالمنيا: تفاعل الموطنين مع أعمال الطلاب يؤكد أن الفن لغة الجميع

كتب فريق المحافظات

امتدح عدد من أساتذة قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، أعمال تخرج الطلاب هذا العام، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للعام الثالث على التوالى، الأمر الذى وصفه البعض بأن الكلية تحولت لمصنع تخريج عظماء الفنانين الشباب، الذين يتقنون النحت باستخدام جميع المواد المختلفة وتحويل الأفكار المكتوبة إلى تماثيل تحاكى الواقع.

وقال الأستاذ الدكتور جمال صدقى، أستاذ النحت بالكلية، إن القسم يعد من أقوى أقسام النحت على مستوى الجمهورية، ويظهر ذلك من خلال أعمال الطلاب السنوية، والتى نرى فيها مدى اتقانهم للفن بجدارة كبيرة ويتفاعل معهم الجمهور، بل ويطالبونهم بمزيد من التماثيل المنحوته ووضعها فى مناطق مختلفة.

أضاف صدقى لـ "اليوم السابع" أن أساتذة القسم يحرصون على تخريج جيل قوى يواصل مسيرة الفن، وعقب كل نجاح نرى ذلك من خلال سعادة المواطنين، الأمر الذى يؤكد أن الفن لغة الجميع ولسان حال الحالة السائدة بالمجتمع، لذا نتمنى انتشار المعارض الفنية فى جميع ربوع مصر.

فيما قالت الدكتورة مى عبدالله المعيدة بنفس القسم، وصاحبة مشروع الشخصيات الكوميدية للفنانين القدماء الشهير، والذى لقى إعجاب كبير من رواد المواقع فى الوقت نفسه من العام الماضى، وإن أهم خطوة حاليًا لهؤلاء الطلاب الخريجين هي مواصلة إبداعهم، والمشاركة في المعارض المختلفة، ولا يتوقفون عند مشروع التخرج، مؤكدة أن القسم يضم نخبة من أساتذة النحت المميزين على مستوى الجامعات.

وأشارت عبدالله أن جموع النحاتين حاليًا يسهل متابعة أعمالهم بسبب انتشار صفحات مواقع التواصل وحب المواطنين لفن النحت، متمنية أن تقوم الدولة بالاهتمام بتلك الأعمال الشهيرة والعمل على التواصل مع أصحابها وبدء صبها وتقويتها، وتحويلها لأعمال تزين ميادين الجمهورية، خاصة أن غالبية الأعمال على قدر كبير من الإتقان.



القسم 1



احد أعمال القسم



احدى الطالبات مع مشروع تخرجها



الدكتورة مي عبدالله



القسم 5



تماثيل القسم