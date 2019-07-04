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محافظ القليوبية يكرم فريق شباب قليوب لحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:02 م
محافظ القليوبية يكرم فريق شباب قليوب لحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، فريق كرة القدم لمركز ومدينة قليوب، لحصوله علي المركز الثاني في دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، وذلك بحضور النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسولاف درويش عضو مجلس النواب.

 

وهنأ المحافظ، فريق مركز شباب قليوب علي الفوز بالمركز الثاني ببطولة مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال الدوري، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم.

 

ومن جانبه قام المحافظ، بإعطاء الشباب بعض النصائح والتوجيهات للحفاظ علي نجاحهم الرياضي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات والسلوكيات السليمة والبعد عن أي انحرافات وتطرفات فكرية واتقان العمل والحرص علي التدريب المستمر والالتزام بالمواعيد.

 

وقام المحافظ، بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمركز شباب قليوب شهادات تقدير علي نجاحهم وتشريف المحافظة ورفع اسمها في المجال الرياضي.

 

 
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