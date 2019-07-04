محافظ القليوبية يكرم فريق شباب قليوب لحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية

وهنأ المحافظ، فريق مركز شباب قليوب علي الفوز بالمركز الثاني ببطولة مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال الدوري، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم.

ومن جانبه قام المحافظ، بإعطاء الشباب بعض النصائح والتوجيهات للحفاظ علي نجاحهم الرياضي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات والسلوكيات السليمة والبعد عن أي انحرافات وتطرفات فكرية واتقان العمل والحرص علي التدريب المستمر والالتزام بالمواعيد.

وقام المحافظ، بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمركز شباب قليوب شهادات تقدير علي نجاحهم وتشريف المحافظة ورفع اسمها في المجال الرياضي.