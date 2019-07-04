فلكيا.. الجمعة 2 أغسطس غرة شهر ذو الحجة ووقفة عرفات السبت 10 أغسطس

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة واثنتى عشر دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440 هجريا الموافق 1 أغسطس المقبل وهو يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30دقيقة ، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الؤية، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 لـ39 دقيقة .

ووفقا للحسابات تكون بذلك غرة شهر ذو الحجة لعام 1440هجريا فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل، وتكون وقفة عرفات لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 10 أغسطس المقبل ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 أغسطس المقبل .



