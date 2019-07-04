غضب فى حكومة روحانى بعد بث التلفزيون معلومات عن طرق الالتفاف على العقوبات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أثار تقرير بثه التلفزيون الإيرانى بشأن طرق الإلتفاف على العقوبات الإيرانية غضب حكومة الرئيس حسن روحانى التى تستهدف بيع نفطها عبر طرق ملتوية للحيلولة دون تأثير العقوبات على اقتصادها المأزوم.

وبحسب التقرير قامت القناة الثالثة الإيرانية على بث طرق الالتفاف على العقوبات فى إحدى برامجها، وبثت صورا جوية لمكان بيع النفط الإيرانى وصورا لسفينة إيرانية تحمل اسم "سالينا" ، وتفاصيل ومعلومات حول صفقة نفطية سرية لإيران مع الصين، الأمر الذى اغصب وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنة.

غضب حكومة روحانى امتد للصحف الموالية لها، وكتبت صحيفة "ايران" الحكومية تقريرا تقول فيه أن حكومة روحانى وجهت الانتقادات إلى الاذاعة والتلفزيون، فضلا عن توجيه انتقادات لاذعة من قبل نواب البرلمان على مقدمو البرنامج.

وجاء رد فعل مكتب روحانى مثيرا للإهتمام، حيث خرج مدير مكتبه محمود واعظى محتجا على ما قام به التلفزيون، قائلا "لا ينبغى أن نضع معلومات تحت تصرف العدو، لو أراد التلفزيون استعراض قدرة طهران على بيع النفط فى ظل العقوبات عليها أن تتخذ الحيطة فمن خلال هذا الهدف تضع معلوماتنا تحت تصرع العدو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة فى اغسطس ونوفمبر 2018 القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيرانى، وهى قطاع النفط والقطاع المصرفى وشملت العقوبات قطاع البتروكيماويات، لحرمان الخزينة الإيرانية من مبيعات النفط لكبح جماح تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى وايقاف تمويل وكلاءها فى المنطقة.