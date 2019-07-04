ضبط شخصان قتلا مزارع بأسوان بسبب خلافات بينهم

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، فى كشف ملابسات بلاغ مزارعين بالعثور على جثة شقيقهما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من جسده.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسوان، توصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين مقيمان بمنطقة وادى عبادى قاما بإستدراج المجنى عليه إلى محل العثور على جثته نظراً لوجود خلافات بينهم، وتعديا عليه بالضرب فأوديا بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.