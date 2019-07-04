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تعرف على ألوان الدهون فى جسمك.. أبيض وبيج وبنى

الخميس، 04 يوليه 2019 05:30 م
تعرف على ألوان الدهون فى جسمك.. أبيض وبيج وبنى دهون الجسم تعرف على أنواعها
كتبت هند عادل

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يحتوى جسم الإنسان على مجموعة متعددة من الدهون وليست نوعا واحدا فقط كما يعتقد البعض، بعض أنواع الدهون يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة  والمساهمة في الإصابة بالعديد من الأمراض،  البعض الآخر مفيد وضروري لصحه الجسم، حسبما ذكر موقع" healthline".

الأنواع الرئيسية للخلايا الدهنية هي الخلايا البيضاء والبنية والبيج، يمكن تخزينها على أنها دهون أساسية تحت الجلد.

كيف_تتخلص_من_دهون_الجسم

كل نوع من الدهون يخدم دور مختلف، منها ما يعزز عملية التمثيل الغذائى ومستويات الهرمون بينما يساهم البعض الآخر في الأمراض التي تهدد الحياة  بما في ذلك:

- داء السكري من النوع 2.

- مرض القلب.

- ضغط دم مرتفع.

- سرطان.

ما هى الدهون البيضاء؟

 

كيف_يمكن_التخلص_من_الدهون_في_الجسم

 

تتكون من خلايا بيضاء كبيرة يتم تخزينها تحت الجلد أو حول الأعضاء في البطن والذراعين والأرداف والفخذين، هذه الخلايا الدهنية هي وسيلة الجسم لتخزين الطاقة لاستخدامها لاحقا، ويلعب هذا النوع من الدهون أيضًا دورًا كبيرًا في وظيفة الهرمونات مثل:

- هرمون الاستروجين.

- اللبتين أحد الهرمونات التي تحفز الجوع.

- الأنسولين.

- الكورتيزول هرمون الإجهاد.

- هرمون النمو.

في حين أن بعض الدهون البيضاء ضرورية لصحة جيدة  إلا أن الكثير من الدهون البيضاء ضارة جدًا، وتتراوح نسب الدهون الصحية في الجسم حسب مستوى اللياقة البدنية أو النشاط البدني.

ما هى الدهون البنية؟

الدهون البنية هي نوع من الدهون الموجودة أساسًا عند الأطفال على الرغم من أن البالغين ما زالوا يحتفظون بكمية صغيرة جدًا من الدهون البنية عادة في الرقبة والكتفين، وهذا النوع من الدهون يحرق الأحماض الدهنية للحفاظ على الدفء،  يهتم الباحثون بإيجاد طرق لتحفيز نشاط الدهن البني للمساعدة في منع السمنة.

ما هى الدهون ذات اللون البيج؟
 

تعتبر البيج الدهون مجالًا جديدًا نسبيًا للبحث، هذه الخلايا الدهنية تعمل في مكان ما بين خلايا الدهون البني والأبيض، على غرار الدهون البنية يمكن أن تساعد الخلايا البيجية على حرق الدهون بدلاً من تخزينها.

من المعتقد أن بعض الهرمونات والإنزيمات يتم إطلاقها عندما تكون متوترًا أو باردًا أو عندما تمارس التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بيج.

 


الدهون

انواع الدهون

فوائد الدهون للجسم

اضرار الدهون للجسم

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