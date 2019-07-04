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تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرا

الخميس، 04 يوليه 2019 10:20 ص
تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرا بنزين ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين في الدول الأوروبية وذلك في آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجاري وكانت الأسعار للتر البنزين الواحد  كالتالي:

بلغ سعر لتر البنزين في روسيا 73.دولار، روسيا البيضاء81.دولار، مولدافيا1.07 دولار، أوكرانيا1.15 دولار، تركيا1.22 دولار، بلغاريا 1.25 دولار، شمال مقدونيا 1.26 دولار، أندورا1.30 دولار، البوسنة / الهرسك 1.31 دولار، رومانيا1.31 دولار، هنغاريا1.32 دولار، ليتوانيا 1.33 دولار، قبرص1.35 دولار، لوكسمبورج 1.38 دولار، بولندا1.38 دولار، النمسا 1.42 دولار، لاتفيا 1.43 دولار، صربيا 1.44 دولار، سلوفينيا 1.46 دولار.

كما بلغ سعر لتر البنزين في جمهورية التشيك1.47  دولار، إسبانيا1.47  دولار، كرواتيا1.48 دولار، سلوفاكيا 1.49 دولار،ا ستونيا 1.53 دولار، مالطا 1.45 دولار، بلجيكا 1.57 دولار، سويسرا1.60 دولار، بريطانيا العظمي1.61 دولار، أيرلندا1.63 دولار، ألبانيا 1.63 دولار، سان مارينو 1.65 دولار،ألمانيا 1.66 دولار، البرتغال1.69 دولار، السويد 1.69 دولار، فرنسا 1.72 دولار، فنلندا1.74 دولار، الدنمارك 1.76 دولار، إيطاليا 1.79 دولار، يونان1.81 دولار، هولندا 1.84 دولار، أيسلندا 1.88 دولار، والنرويج1.96 دولار.

وفيما يلى انفو يوضح ذلك:

بنزينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اسعار البنزين في الدول الأوروبية 

 


بنزين

البنزين

بنزين 92

ترشيد الدعم

دعم المواد البترولية ’

الموازنة العامة للدولة

الانتاج

اسعار البنزين

اسعار البنزين بالدول الاوروبية

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