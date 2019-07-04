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تجديد حبس المتهم بقتل عمته بالشرقية لسرقة مشغولاتها الذهبية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:22 م
تجديد حبس المتهم بقتل عمته بالشرقية لسرقة مشغولاتها الذهبية حبس -أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل عمته بمدينة القنايات 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.
 
وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي بلاغا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من   أحد المواطنين بغياب والدته " ن أ"  ربة منزل تبلغ من العمر 66 سنة، عن منزلها عقب خروجها برفقة ابن شقيقها" أمين ع أ" 36 سنة سائق توك توك، عقب  قيامه  بتوصيلها لمنزل شقيقها ،وبالطريق طلبت منه النزول لقضاء بعض متطلباتها ولم تعد، وقال المبلغ أن والدته، كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن "5 غوايش- 2 خاتم - 1 قرط – دبلة"،وتم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم الرائد أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القنايات، ومعاونه، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق  مع قطاع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر.
 
وبتمشيط خط سير المتغيبة تم العثور على جثتها بإحد المجارى المائية ، وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس"، وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة ابن شقيقها سائق "التوك توك" بقصد سرقتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بقصد الإستيلاء على مشغولاتها الذهبية ، مؤكداً أنه اتصل بها لإصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلى بينه ووالده وتوجه إليها بالتوك توك قيادته لإصطحابها من منزلها وبالطريق طلب منها النزول، وعقب نزولها باغتها بالتعدى عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فأودى بحياتها، واستولى على المشغولات الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها، وتخلص من الجثة بإلقائها بالمجرى المائى محل العثور، وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها "5 غوايش - 2 خاتم - 1 قرط"، والأداة المستخدمة "قطعة حديدية".

الشرقية

القنايات

قاتل عمته

المشغولات الذهبية

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