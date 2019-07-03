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نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" 15 يوما

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:12 م
نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الفتاة المتحولة جنسيا ملك الكاشف، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تٌجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على "فيس بوك".

 

ووجهت النيابة للمتهمة فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

وكانت "الكاشف" خضعت لعملية تحول جنسى من الشاب مالك إلى الأنثى ملك قبل عامين.


حبس ملك الكاشف

تجديد حبس

ملك الكاشف المتحولة جنسيا

انضمام لجماعة إرهابية

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