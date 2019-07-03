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عمال الطوارئ فى فرنسا يحقنون أنفسهم بالأنسولين احتجاجا على تدنى الأجور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 م
عمال الطوارئ فى فرنسا يحقنون أنفسهم بالأنسولين احتجاجا على تدنى الأجور احتجاجات - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أقدم عمال الطوارئ الفرنسيون على مخاطرة بحقن أنفسهم بالأنسولين فى شوارع باريس أمس الثلاثاء، مطالبين برد فعل من الحكومة حول قضيتي عدم كفاية الرواتب ونقص الموظفين.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة لإيقاف المشاركين، الذين خططوا لحقن أنفسهم بخمس جرعات صغيرة كتعبير عن موقفهم إزاء رفض وزارة الصحة تلبية مطالبهم.

وقالت ممرضة تدعى إينس جاي (28 عاما) إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليست كافية وإن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون فى 14 يونيو أن 70 مليون يورو من الأموال سيتم صرفها لتمويل العلاوات وتوظيف عاملين في قطاع خدمات الطوارئ.

وسيكون مساعدو التمريض وحاملو المحفات من بين من سيستفيدون من المكافأة الممنوحة بالفعل لممرضات الأمراض النفسية. وسوف تستفيد الممرضات كذلك.

لكن منظمة "وكالات الطوارئ"، التي نظمت الاحتجاج إلى جانب نقابات مختلفة، تطالب بمكافأة قدرها 300 يورو كل شهر بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة إضافية في مجالات التمريض والرعاية.

 


فرنسا

الاجور

انسولين

باريس

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