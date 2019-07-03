سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترشيح لاجارد لرئاسة المركزى الأوروبى يُدخل صندوق النقد فى سباق مبكر لخلافتها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:57 م
ترشيح لاجارد لرئاسة المركزى الأوروبى يُدخل صندوق النقد فى سباق مبكر لخلافتها كريستين لاجارد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء ترشيح كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزى الأوروبى يوم الثلاثاء، ليدفع صندوق النقد الدولى إلى الدخول فى عملية بحث مبكرة وغير متوقعة عن مدير جديد للصندوق، وسط حرب تجارية مستعرة أدت إلى قتامة آفاق النمو العالمي.

وقالت لاجارد فى تصريح مقتضب إنها "شرفت" بالترشيح، وستتخلى مؤقتا عن مهام منصبها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولى خلال فترة ترشيحها.

ويتوقف تعيين لاجارد على موافقة البرلمان الأوروبى الذى يشهد انقسامات. وفى حال الموافقة، ستتولى لاجارد مهام منصبها رئيسة للبنك المركزى الأوروبى خلفا لماريو دراجى اعتبارا من 31 أكتوبر 2019.

وتنتهى ولاية لاجارد الثانية، ومدتها خمس سنوات، فى منصب مديرة صندوق النقد الدولى فى يوليو 2021. وفى سبتمبر الماضي، سألت صحيفة فايننشال تايمز لاجارد عما إذا كانت مهتمة برئاسة البنك المركزى الأوروبي، فأجابت "لا وألف لا".

 


كرستين لاجارد

البنك الدولى

صندوق النقد

البنك الاوروبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة