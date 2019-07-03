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بوتين يوقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:06 م
بوتين يوقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بوتين
كتب سمير حسنى

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "روسيا اليوم" فى خبر عاجل.

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم إلى مجلس الدوما (البرلمان) نهاية مايو الماضى، مشروع قرار حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة.

 

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في واشنطن في الـ8 من ديسمبر عام 1987.


بوتين

روسيا

معهادة الصواريخ

مجلس الدوما

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