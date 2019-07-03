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الشارقة تودع فارس الثقافة.. تعرف على الشيخ خالد بن سلطان القاسمى × 5 معلومات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:56 ص
الشارقة تودع فارس الثقافة.. تعرف على الشيخ خالد بن سلطان القاسمى × 5 معلومات الشيخ خالد بن سلطان القاسمى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ودعت اليوم، الأربعاء الشارقة ابنها الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الإمارة عن عمر يناهز 39 عاماً.

وأدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل حاكم الشارقة فى مسجد الملك فيصل بالشارقة وورى الثرى فى مقبرة الجبيل.

ويرصد اليوم السابع أهم 5 معلومات عن حياة الفقيد:

1- الشيخ خالد بن سلطان كان محباً للثقافة والمعرفة والفنون والآداب.

2- أجاد التحدث بـ7 لغات عالمية إلى جانب لغته العربية الأم.

3- أكمل تعليمه الثانوي في المملكة المتحدة ودرس بعدها الأدب واللغة الأسبانية في جامعة لندن العريقة إلى جانب دراسته الهندسة المعمارية في الأكاديمية الهندسية في المملكة المتحدة، ما كان له أكبر الأثر في تشكل شخصيته واهتماماته في العمارة والتصميم الهندسى.

4- أسند إليه والده صاحب حاكم الشارقة مسؤولية مجلس التخطيط العمراني، إذ عُين الراحل رئيساً للمجلس، كما عُين رئيساً لمجلس إدارة ترينيالي الشارقة للعمارة.

5- كان الفقيد عضواً فعالاً بأفكاره في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وقاد فريق عمل الإمارة لتنفيذ مشروعات عديدة في البنية التحتية للإمارة وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأعمال ومظاهر الحياة الاجتماعية وحاجة السكان إلى الطرق والمواصلات والمساحات الخضراء وأماكن النشاط الاجتماعى.

رحم الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.


الشيخ خالد بن سلطان القاسمي

وفاة نجل حاكم الشارقة

حاكم الشارقة

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى

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