"التايمز البريطانية" تصنف جامعة المنيا فى المركز 301 للجامعات الحديثة

المنيا : فريق المحافظات

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة صُنفت ضمن أفضل الجامعات العالمية التي يرجع تاريخ إنشائها إلي أقل من 50 عام طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني الشهير للجامعات، واحتلت المركز الـ301 مكرر طبقا للتصنيف لعام 2019، كما احتفظت الجامعة بمكانها ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم في مجال العلوم الصيدلية بتصنيف شنغهاي العريق للجامعات المتميزة.

أضاف "عبد النبي" أن جامعة المنيا لأول مرة في تاريخها تحتل هذه المكانة العالمية وتدخل ضمن هذه التصنيفات؛ وذلك نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة في دعم باحثيها وحثهم علي النشر الدولي، وتنامي دور أساتذة الجامعة في النشر الدولي لأبحاثهم في كبري المجلات العلمية ذات معامل تأثير عالي، وتطوير المنظومة البحثية بالجامعة بالمعامل والأجهزة العلمية الحديثة.





يذكر أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية فى مجالات التعليم من حيث البيئة التعليمية والتدريس، والبحث من حيث حجم الأبحاث المنشورة ودخل المؤسسة من البحث العلمى وسمعتها وعدد الورقات البحثية السنوية لها، والاستشهادات بأبحاث الجامعات وعدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعات سنوياً، والعلاقات والتنوع الدولي من خلال نسبة الدراسين المدرسين الدوليين مقارنة بعدد الطلاب، وأخيراً دخل المؤسسة ومكانتها بالصناعة والنشاط الاقتصادي ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع.

وعلى جانب آخر، كرم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، المتدربين ممن اجتازوا الدورات التدربية التي نظمتها لهم الجامعة تلبية لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرته الوطنية التي أطلقها لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وتم تكريم من اجتازوا دورات تدريبية من محافظة المنيا وقراها، على صيانة الثلاجات وأجهزة التكييف والتي قام بالتدريب بها أساتذة بكلية الهندسة، وكذلك من اجتازوا دورات التدريب على الأوفر لوك وتعريف ماكينة الخياطة والتي قام بالتدريب فيها أساتذة بكلية التربية النوعية، وأيضاً تم تكريم من اجتازوا دورة التدريب على نسيج الخرز، وقام بالتدريب فيها أساتذة بكلية التربية الفنية.

وخلال الاحتفالية استمع رئيس جامعة المنيا لأراء المتدربين حول الاستفادة التي وصلوا إليها من خلال دورات التدريب التي قُدمت لهم، للوقوف على الإيجابيات وتلافي السلبيات، مؤكدًا للمتدربين أن الجامعة لا تألو جهدًا تقدمه لخدمة المواطنين بالمجتمع الخارجي لما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، لافتًا إلى أن الجامعة ستستمر في تنظيم العديد من الدورات علاوة على ما تم تنفيذه، وذلك في أعمال النجارة، والحدادة واللحام، وصيانة الثلاجات وأجهزة التكييف، إلى جانب أشغال الجلود الطبيعية، والنسيج اليدوي الزخرفي، وكذلك دورات عن الألبان ومنتجاتها، وصناعة المخبوزات والحلويات، لتحقق من ذلك أقصى استفادة لأبناء المحافظة.

كما قدم رئيس الجامعة شكره لكليات الهندسة والتربية النوعية، والتربية الفنية، وإدارة رعاية الطلاب والعلاقات العامة والإعلام بالجامعة علي ما بذلوه من مجهودات كانت سببًا في إنجاح هذه الدورات.

وشهد الاحتفالية الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور إبراهيم عيسى، وكيل كلية التربية الفنية لشئون البيئة، والدكتور مصطفى محمود وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد التلاوي مدير مركز المؤتمرات بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعبد الناصر حسان، أمين الجامعة المساعد للمستشفيات، وعددًا من مديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.



رئيس جامعة المنيا يكرم المتدربين في مبادرة معًا لحياة كريمة



رئيس جامعة المنيا يكرم المتدربين في مبادرة معًا لحياة كريمة



رئيس جامعة المنيا يكرم المتدربين في مبادرة معًا لحياة كريمة



رئيس جامعة المنيا يكرم المتدربين في مبادرة معًا لحياة كريمة



رئيس جامعة المنيا يكرم المتدربين في مبادرة معًا لحياة كريمة