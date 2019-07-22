تسمم سيدة وطفليها بعد تناول وجبة غذائية فاسدة بأسيوط

أصيبت سيدة وطفليها، اليوم الاثنين، بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر، عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة "كشرى"، بعزبة طه التابعة لمركز ديروط وتم نقلهما لمستشفى ديروط المركزى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة، ديروط يفيد وصول بلاغا من مستشفى ديروط المركزى بوصول "نوال. أ ش" 28 سنة ربة منزل" وأطفالها "يحيى . ش. م 4سنوات"، و"فرحه ش. م-8سنوات" وجميعهم مقيمين بعزبة طه دائرة مركز ديروط مصابين بآلام شديد فى البطن وقيئ مستمر واشتباه تسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة كشرى ووضعوا تحت الملاحظة وتم عمل الإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.