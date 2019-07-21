سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. وفد من وزارة البيئة يزور قريتى الهنادى والحميدات لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية بالأقصر

الأحد، 21 يوليه 2019 04:38 م
فيديو وصور.. وفد من وزارة البيئة يزور قريتى الهنادى والحميدات لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية بالأقصر وفد وزارة البيئة بقريتى الهنادى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد من وزارة البيئة، اليوم الأحد، مقر أول محطة توليد كهرباء حرارية بمحافظة الأقصر، للقيام باعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث إلتقوا بعدد من العمد وكبار وأهالى قريتى الحميدات والهنادى بمدينة إسنا، وبحثوا معهم مطالبهم من المسئولين قبيل بدء العمل رسمياً بالمحطة وكيفية الإستفادة الأمثل من أهالى البيئة القريبة من المحطة فى الإنشاءات والنتشغيل والتوظيف وخلافه.

ورافق وفد البيئة خلال زيارة قرى مدينة إسنا، المهندس محمد كريم مدير إدارة محطات إسنا والذى ضم كل من الدكتور مصطفى عباس صالح رئيس مجلس إدارة المكتب الإستشارى لمجموعة البيئة والتنمية، والمهندسة مريم صلاح أخصائية دراسات تقييم الآثر البيئي، وهبة عامر أخصائية الدراسات والتقييم، والمهندس جمال محمود عثمان من الوزارة، وقاموا بعمل جولات فى القرية لمعرفة تفاصيل الحياة اليومية داخلها، وإلتقوا مع كبار العائلات والسيدات والمزارعين والموظفين بالقرية لرصد كافة تفاصيل اليوم بالقريتين لغعداد تقرير مفصل عن تلك القرى لتحقيق الإستفادة الأمثل منها خلال فترة الإنشاء والتشغيل والعمل للمحطة الكهربائية التى ستعمل بطاقة 2250 ميجا وتوفر فرص عمل للمئات من أبناء المدينة.

وقال المهندس محمد كريم مدير إدارة محطات إسنا، أن مدينة إسنا تستعد لزيارة آخرى يوم 15 أغسطس من قيادات ومسئولى المحطة لتحديد موعد بدء الإنشاءات رسمياً لها، حيث تخدم المحطة الآلاف من أبناء الأقصر وجنوب الصعيد، عقب تخصيص 107 فدان من أراضى الدولة للمحطة، موضحاً أنه زار موقع المحطة من قبل وفد من المهندسين الصينيين الذين من المقرر أن يبدأوا فى الإنشاءات بالمحطة الجديدة، موضحاً أنه خلال توقيع الإتفاقية تم الاتفاق مع الشركة على إقامة محطة ذات كفاءة عالية، والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطة من الوقود.

ويضيف المهندس محمد كريم لـ"اليوم السابع"، أن المحطة الجديدة ستساهم فى إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الإحتياج المتزايد للطاقة الكهربية، وهذا المشروع سيتم إنشاؤه بنظام الـBOO والمدرج بخطة الدولة، ويتماشى مع المخطط العام لقطاع الكهرباء والطاقة، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء، ومن المقرر أن يساهم مشروع أول وأضخم محطة توليد الكهرباء الحرارية بإسنا جنوبى الأقصر، فى تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لنمو الأحمال، كما يساعد على تنمية المجتمع بصعيد مصر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة تصل إلى حوالى 3000 فرصة عمل من مهندسين وفنيين وعمالة، إلى جانب إضافة إستثمارات خارجية مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار، مما يساهم فى زيادة نمو الإقتصاد المصرى معتمداً على المشروعات القومية ومساهمة القطاع الخاص.

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (1)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (2)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (3)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (4)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (5)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (6)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (7)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (8)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (9)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (10)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (11)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (12)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 

وفد من وزارة البيئة يزور قرية الهنادي لرصد البيئة المحيطة بأول محطة كهرباء حرارية بالاقصر (13)
وفد من وزارة البيئة بقرية الهنادى لرصد البيئة المحيطة بمحطة كهرباء حرارية 

 


الاقصر

محطة كهرباء حرارية بالاقصر

مدينة اسنا

وزارة البيئة

قرية الهنادي

محطة كهرباء بالاقصر

قرية الحميدات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف الطرق المغلقة وانت رايح شغلك.. إغلاق جزئى لمحور الأوتوستراد والدائرى بسبب ربط محطات كهرباء.. إنشاء محور ترعة الزمر لربط شمال وجنوب الجيزة يستغرق عاما.. أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال بطول 3 كيلو

الأحد، 14 يوليه 2019 09:00 ص

رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم 3 وتوسعات مدخل المدينة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:27 ص

نائب رئيس هيئة تطوير المدن الجديدة يفتتح محطة كهرباء بالسادات قدرة 160ميجا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:45 م

صور.. محافظ الدقهلية يشهد البيان العملى لتأمين محطة كهرباء طلخا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:38 م

تعاون مصرى تيشيكى لتطوير محطات الكهرباء لترام الإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 10:13 م

تخصيص أراضى لإقامة محطات كهرباء بخليج السويس وإنشاء أكبر محطة تحلية بسيناء

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة