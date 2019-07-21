صور .. حملات رقابية مكبرة على كافيهات كورنيش الإسكندرية لضبط المخالفين

الإسكندرية- جاكلين منير

قامت اليوم حملة رقابية مكبرة وسط الاسكندرية للتفتيش والرقابة على كافيهات كورنيش الإسكندرية وضبط المخالف منها، بمشاركة مدير مباحث تموين وسط، مدير إدارة تموين وسط، إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى، جهاز حماية المستهلك؛ مراقبة الأغذية بمنطقة وسط الطبية، وإدارة اشغال الطريق بحي وسط.

جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة حماية المستهلك بالإسكندرية التي تقام اليوم الأحد والإثنين 21 /22 يوليو الجارى، ،وتحت رعاية محافظ الإسكندرية ، وبمشاركة العميد فادى نقولا رئيس حى وسط .

حيث قامت الحملة بالتفتيش على كافيهات وكازيونات الكورنيش من سبورتنج حتي الشاطبى، وتم خلال الحملة التفتيش ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وتم إعدامها فى الحال ،وتحرير المحاضر اللازمة ، ضبط حالات متعددة لا تحمل بطاقات صحية، ضبط عدة حالات مخالفة للاشتراطات الصحية، وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم التفتيش على السجلات التجارية ،البطاقات الضريبية ،تراخيص المنشآت السياحية، وتم ضبط المخالفات بتلك المنشآت ، وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي سياق متصل طافت عربة حي وسط شوارع الحي للاعلان عن قافلة حماية المستهلك، وتوجبه المواطنين للمشاركة والاستفادة من القافلة ،التي تقام اليوم الاحد وغدا الاثنين 21 و22 يوليو الجاري بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، لتلقى وحل شكاوى المستهلكين على أرض الواقع ، أو من خلال التواصل وإرسال الشكاوي عبر الواتس آب 01030000602 ،أو عبر الخط الساخن : 19588



حملات رقابية مكبرة على كافيهات كورنيش الإسكندرية



حملات رقابية مكبرة على كافيهات كورنيش الإسكندرية



حملات رقابية مكبرة على كافيهات كورنيش الإسكندرية