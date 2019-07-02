سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

يوسف القرضاوى يتلقى صفعة فى أوروبا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:58 م
يوسف القرضاوى يتلقى صفعة فى أوروبا.. تعرف على التفاصيل يوسف القرضاوى مفتى الارهاب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إنه على غرار الخطوة التى اتخذها محرك البحث العالمى جوجل، بحظر تطبيق فتاوى "يورو فتوى" الذى يروج لأفكار مفتى جماعة الإخوان المسلمين، قطرى الجنسية مصرى الأصل، يوسف القرضاوى، تتجه دولتى فرنسا وألمانيا لاتخاذ خطوات مشابهة تجاه التطبيق.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" دعت إلى منع التطبيق ذاته، موضحةً أن جماعة الإخوان الإرهابية هى من أطلقته بقيادة مفتى الإرهاب يوسف القرضاوى الممنوع من دخول فرنسا.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن النائبة الفرنسية، أشارت  إلى أنها منذ عدة أسابيع طالبت وزير الداخلية الفرنسى بحظر التطبيقات التى تحض على التطرف، من بينها تطبيق "يورو فتوى"، مشيرة إلى أنها تمكنت بمساعدة بعض زملائها البريطانيين من إزالة التطبيق من "جوجل"، لكنه لا يزال موجودًا على متجر (أبل).
 
واستشهدت النائبة ببعض فتاوى التطبيق المتشددة، مثل تحريم العمل فى مطاعم تقدم لحم الخنزير، وكذلك تحريم العمل كأفراد شرطة فى "الدول الكافرة".
 
 
 
 
 

 


يوسف القرضاوى

فرنسا

النمسا

الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدوحة تتخلى عن حليفتها فى أزمتها.. هروب جماعى لأموال "تميم" من تركيا مع استمرار تدهور القطاع الاقتصادى القطرى.. المعارضة: قطر تنصلت من تعهدها باستثمار 15 مليار دولار.. ومحللون: "الحمدين" فاشل ولا يفى بوعده

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:30 م

شاهد.."مباشر قطر" تكشف جرائم تميم فى حق المعتقلين الأجانب

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:26 م

مطالبة برلمانية بتوقيع عقوبات ضد قطر لاستمرار تحريضها ضد الدول

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:01 م

"قطر يليكس": 8 توصيات جديدة بشأن انتهاكات تنظيم الحمدين لحقوق قبيلة الغفران

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:00 ص

تميم مرعوب من شعبه..أمير قطر يحتمى بالخارج ويحول الدوحة لثكنة عسكرية تلتقى فيها القوات الأمريكية مع الثورى الإيراني..ندوات المعارضة بالخارج تخرج بـتوصيات أبرزها إعادة الجنسية لجميع الأشخاص المحرومين منها تعسفًا

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:00 ص

النظام القطرى ينفق ببذخ على رغباته وشعبه يعانى من الخسائر الاقتصادية..رئيس وزراء قطر السابق يشترى ربع ممتلكات رجل أعمال بريطانى..ومطالبات بالتصدى لانتهاكات الأسرة الحاكمة..وابن عم "تميم" يفضحه: الأوامر من إيران

الأحد، 30 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة