يوسف القرضاوى يتلقى صفعة فى أوروبا.. تعرف على التفاصيل

قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إنه على غرار الخطوة التى اتخذها محرك البحث العالمى جوجل، بحظر تطبيق فتاوى "يورو فتوى" الذى يروج لأفكار مفتى جماعة الإخوان المسلمين، قطرى الجنسية مصرى الأصل، يوسف القرضاوى، تتجه دولتى فرنسا وألمانيا لاتخاذ خطوات مشابهة تجاه التطبيق.



وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" دعت إلى منع التطبيق ذاته، موضحةً أن جماعة الإخوان الإرهابية هى من أطلقته بقيادة مفتى الإرهاب يوسف القرضاوى الممنوع من دخول فرنسا.



وأضاف موقع "قطريليكس"، أن النائبة الفرنسية، أشارت إلى أنها منذ عدة أسابيع طالبت وزير الداخلية الفرنسى بحظر التطبيقات التى تحض على التطرف، من بينها تطبيق "يورو فتوى"، مشيرة إلى أنها تمكنت بمساعدة بعض زملائها البريطانيين من إزالة التطبيق من "جوجل"، لكنه لا يزال موجودًا على متجر (أبل).

واستشهدت النائبة ببعض فتاوى التطبيق المتشددة، مثل تحريم العمل فى مطاعم تقدم لحم الخنزير، وكذلك تحريم العمل كأفراد شرطة فى "الدول الكافرة".

