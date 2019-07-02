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محافظة شمال سيناء:تأجير الكافتيريا والحديقه البحريه بالمساعيد.. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:07 م
محافظة شمال سيناء:تأجير الكافتيريا والحديقه البحريه بالمساعيد.. تعرف على الشروط محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها،اليوم الثلاثاء، أن مجلس مدينة العريش عن تأجير الكافتيريا والحديقة البحرية بالمساعيد.
 
وأوضح البيان، إن الشروط للتقدم هى :
 
- يتم سـداد تأمين مؤقت بمبلغ 15000 جنيه، يزداد إلـى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد في نفس الجلسة " كتأمين نهائي ".
 
- جلسة المزاد العلني المحلي يوم الأحد الموافق 30/6/ 2019 م الساعـة الثانيه عشر ظهـراً بقسم العقود .
 
-  تطلب كراسة الشروط والمواصفات من قسم العقود نظير مبلغ 220 جنيه فقـط شاملة المصاريف الإدارية .
 
- التأجير في مزاد علني محلى .
 
- ان يكون المتزايد مصري الجنسية .
 
- القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات مكملا للإعلان .
 
- مدة الإيجار 3 سنوات .
 
 

محافظه شمال سيناء

مدينه العريش

محال تجاريه

مزاد علنى

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