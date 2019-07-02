محافظة شمال سيناء:تأجير الكافتيريا والحديقه البحريه بالمساعيد.. تعرف على الشروط

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها،اليوم الثلاثاء، أن مجلس مدينة العريش عن تأجير الكافتيريا والحديقة البحرية بالمساعيد.
وأوضح البيان، إن الشروط للتقدم هى :
- يتم سـداد تأمين مؤقت بمبلغ 15000 جنيه، يزداد إلـى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد في نفس الجلسة " كتأمين نهائي ".
- جلسة المزاد العلني المحلي يوم الأحد الموافق 30/6/ 2019 م الساعـة الثانيه عشر ظهـراً بقسم العقود .
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من قسم العقود نظير مبلغ 220 جنيه فقـط شاملة المصاريف الإدارية .
- التأجير في مزاد علني محلى .
- ان يكون المتزايد مصري الجنسية .
- القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات مكملا للإعلان .
- مدة الإيجار 3 سنوات .
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