محافظة شمال سيناء:تأجير الكافتيريا والحديقه البحريه بالمساعيد.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها،اليوم الثلاثاء، أن مجلس مدينة العريش عن تأجير الكافتيريا والحديقة البحرية بالمساعيد.

وأوضح البيان، إن الشروط للتقدم هى :

- يتم سـداد تأمين مؤقت بمبلغ 15000 جنيه، يزداد إلـى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد في نفس الجلسة " كتأمين نهائي ".

- جلسة المزاد العلني المحلي يوم الأحد الموافق 30/6/ 2019 م الساعـة الثانيه عشر ظهـراً بقسم العقود .

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من قسم العقود نظير مبلغ 220 جنيه فقـط شاملة المصاريف الإدارية .

- التأجير في مزاد علني محلى .

- ان يكون المتزايد مصري الجنسية .

- القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات مكملا للإعلان .

- مدة الإيجار 3 سنوات .