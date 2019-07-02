شاهد.. حفل خريجى الدفعة 59 بكلية العلوم جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة شهدت طوال عقودها الستة الماضية بصمات بارزة لأبناء كلية العلوم سواء فى إثراء الحركة العلمية والبحثية أو ممن تقلدوا مناصب قيادية فى الإدارة العليا للجامعة سواء كرؤساء سابقين للجامعة أو كنواب لمختلف القطاعات، لافتاً إلى ما يمثله ذلك تنوع فى الجهد واختلافا للعطاء على أن يوحدهم الهدف الأسمى والأجل وهو الارتقاء بجامعتنا الأم والنهوض بها والحفاظ على رايتها خفاقةً عالية.

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال كلية العلوم بيوم العلوم وحفل خريجى الدفعة 59، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم، والدكتور ناجح عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد جعيص رئيس الجامعة السابق، ولفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، إلى جانب حشد من أولياء أمور الطلاب وخريجى الدفعة التاسعة والخمسين وطلاب كلية العلوم .

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

وشدد رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على تهيئة المناخ العلمى والبحثى الملائم والذى يسهم فى مواصلة مسيرة التميز التى نجنى ثمارها اليوم، متمنياً لأبناها الخريجين مزيدا من النجاح والتقدم فى مختلف المجالات والمساهمة حقيقة والفاعلة فى النشاط العلمى ومواصلة دراستهم وأبحاثهم التى بشأنها الوصول إلى نتائج تخدم الوطن وتسعى إلى تحقيق تقدمه ورخائه.

وتوجه الدكتور الدكتور شحاتة غريب بالتهنئة للخريجين الجدد، مشيراً إلى أن كلية العلوم تملك طلاب متميزيين على مستوى الجامعة وظهر ذلك جلياً فى مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية المختلفة والتى جاءت فى مقدمتها "أولمبياد الكيمياء" والذى لاقى نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، مؤكداً حرص الكلية الدائم على تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل فى مختلف التخصصات، موجهاً الشكر لأولياء الأمور على ما تكبدوه من عناء طوال السنوات الماضية فى دعم ورعاية أبنائهم، داعياً الطلاب إلى مواصلة الجد والعمل والتقدم فى وأن تصبح تلك نقطة الانطلاق نحو مستقبل أفضل يطور من خلاله الخريج من مهاراته ويرفع كفائته ليكون دوما مستعد للتطوير وأن يكونوا دوماً صورة مشرقة وسفراء لجامعة أسيوط.

وأضاف الدكتور عبد الحميد أبو سحلى، أن كلية العلوم تسعى دوما لتسجل أحداث وفاعليات يوم الاحتفال بالخريجين الجدد لينضم إلى تاريخ عظيم وهائل تزخر به كلية العلوم بين قرينتها فى كافة الجامعات المصرية خاصة فى ظل حصولها على شهادة الاعتماد والجودة فى عام 2011 كأول كلية علوم فى جمهورية مصر العربية تحصل عليها لتحقق بذلك سبقاً والتجديد فى عام 2018 لتؤكد عراقتها وأصالتها بما تضمه من أساتذة وعلماء أجلاء مشهود لهم، هذا إلى جانب ما تملكه من إمكانيات من مدرجات وقاعات ومعامل متطورة وغيرها وهو ما أهل خريجيها ليكون الأفضل بين أشقائهم فى مختلف الجامعات المصرية.

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم

حفل خريجى الدفعة التاسعة والخمسون لطلاب كلية العلوم