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تجديد حبس المتهمين بقتل مسن وزوجته فى الزيتون

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:04 م
تجديد حبس المتهمين بقتل مسن وزوجته فى الزيتون جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس عاطل وسائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوجين لسرقتهما فى الزيتون.
 
تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغاً من مشرفة بإحدى المستشفيات تبلغ من العمر 43 سنة، بالعثور على جثتى والديها "وبهما آثار طعنات بآلة حادة"، أثناء حضورها لزيارتهما بمنزلهما، واكتشافها سرقة "70 ألف جنيه، وهاتفين محمول، وجهازين لوحى "تابلت".
وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكابها "عاطل يبلغ من العمر 26 سنة مقيم المرج"، وهروبه برفقة ابن خالته "سائق يبلغ من العمر 25 سنة، مقيم في المرج"، فتم ضبطه، وبحوزته "53,800 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف وضبط المتهم الرئيسى بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة فى فايد بالإسماعيلية، وبحوزته جهاز لوحى "تابلت".

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظراً لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، ويوم الجريمة توجه لمنزلهما فاستضافاه وقدما له المشروبات، إلا أنه قرر الغدر بهما.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه غافل الضحيتين وتسلل للمطبخ وحصل على سكين، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وأثناء استغاثة المجنى عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثاً مابهما من إصابات أودت بحياتهما، وإستولى على المسروقات، وفر هارباً.

وقال القاتل، إنه عقب هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته، وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وأنفق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه فى الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى ابنى خالته "نقاش – موظف، مقيمان بالقليوبية".

تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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قسم الزيتون

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