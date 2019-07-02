بسبب الخلاف على سيارة.. اختطاف مسن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ الإسكندرية أسماء على بدر

اختطف سائق وزوجته شخص بمحافظة الإسكندرية بسبب خلاف على سيارة، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من ربة منزل بحضور شخصين وسيدة "مجهولين" لمنزلها واصطحبوا والدها يبلغ من العمر 69 سنة وانصرفوا، ثم تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "سائق "محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية أقراص مخدرة" وزوجته ربة منزل سبق اتهامها فى 3 قضايا " "أقراص مخدرة، تبديد، مشاجرة"- عاطل "شقيق الأول" مُقيمين في الرمل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط "السائق وزوجته" بشقة مستأجرة في الرمل وبرفقتهما المجنى عليه، وتم تحريره.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأكد السائق بسابقة شرائه وشقيقه سيارة من ابن المجنى عليه مقابل (37 ألف جنيه) وإعادتهما السيارة له ورفضه رد المبلغ، فاستعان بزوجته وشقيقه وتوجهوا لمنزل المجنى عليه واقتياده للشقة، وإكراهه على توقيع (4 إيصالات أمانة) وإجباره على الاتصال بابنته لطلب المبلغ المالى، وأرشدا عن الإيصالات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.