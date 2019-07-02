الدولار يقلص مكاسبه مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة

رويترز

تخلى الدولار اليوم الثلاثاء عن مكاسبه مع انحسار حالة التفاؤل التى انتابت المستثمرين فى وقت سابق بشأن إحراز تقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى حين لم يطرأ تغير على العملة الأسترالية من المستويات المتدنية التى بلغتها فى الآونة الأخيرة بعد أن وفر قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة مؤشرات محدودة بشأن التيسير النقدى مستقبلا.

وفقد اليوان مكاسبه التى حققها فى التعاملات المبكرة لينخفض خلال الجلسة بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن أى صفقة مع الصين يجب أن تميل نحو الولايات المتحدة إلى حد ما مما يشير إلى أن المفاوضات لن تمضى بسلاسة.

وفى وقت سابق، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات لأعلى مستوى فى أسبوع ولكنه تراجع وسط شكوك بشأن استئناف المساعى الأمريكية الصينية لتسوية الخلاف التجاري.

وصعد الدولار الأسترالى 0.3% إلى 0.6983 دولار أمريكى اليوم بعد أن فقد 0.9% يوم الاثنين وهو أكبر تراجع منذ 24 أبريل.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 96.790 اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر زيادة منذ السابع من مارس أمس بفضل آمال تحقيق بكين وواشنطن تقدما فى المفاوضات التجارية بينهما.

ونزل اليورو لفترة وجيزة لأقل مستوى فى ثمانية أيام إلى 1.1275 دولار قبل أن يستقر فى التعاملات عند 1.1289 دولار.

وفقدت العملة الموحدة 0.7 % أمس مسجلة أكبر خسارة يومية منذ مارس نتيجة بيانات اقتصادية محبطة أدت لهبوط عوائد السندات وعززت التوقعات بخفض البنك المركزى الأوروبى لأسعار الفائدة.