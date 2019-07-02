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الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:51 ص
الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم درويش زقزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، والتى تمتلك عدة استثمارات بالمملكة العربية السعودية، ومصر.

خلال اللقاء، عبر الدكتور حازم درويش زقزوق، عن اعتزاز المجموعة باستثماراتها بمصر، حيث لديها عدد من المستشفيات، منها مستشفى أندلسية الشلالات بالاسكندرية، منذ 1989، ومستشفى أندلسية المعادى (2009)، ومستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية (2012)، ومجمع عيادات أندلسية أنتونياديس بالاسكندرية (2018)، مشيراً إلى أن المجموعة قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال عدة مشروعات، حيث تتم حالياً إجراءات شراء قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مستشفيين، الاولى فى مدينة 6 أكتوبر (15 ألف م2)،  بطاقة 250 سريراً، وتضم كل التخصصات، والثانية فى مدينة القاهرة الجديدة (20 ألف م2)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيين نحو مليار جنيه، بالاضافة إلى التوسع فى مستشفى المعادى.

وأوضح أن المجموعة تمتلك عددا من المؤسسات الصحية، التى تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات، وذلك فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية بمناخ الاستثمار فى مصر، وتيسير الاجراءات، وما تبذله الدولة من جهود لجذب المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت فى التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك فى تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة، ولذا فوجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة فى القطاع الصحى يُعد أمراً مهماً فنحن نحتاج إلى زيادة المستشفيات التى تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

 


الاستثمار السعودى

مستشفى 6أكتوبر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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