التحالف العربى يدمر آليات وشاحنات تحمل أسلحة للحوثيين فى الضالع اليمنية

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية دبابتين في حبيل سليم وحبيل الزبيريات غرب مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، بالإضافة إلى استهداف ثلاث شاحنات محملة بأسلحة وذخيرة وصواريخ حرارية، إلى جانب تدمير أطقم، جميعها كانت في طريقها لمواقع تمركز الميليشيا في المديرية، فضلا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

وأشار "سبتمبر نت" إلى قصف مقاتلات التحالف العربي، معسكر الحمزة الخاضع لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب.