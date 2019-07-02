سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يدمر آليات وشاحنات تحمل أسلحة للحوثيين فى الضالع اليمنية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:46 م
التحالف العربى يدمر آليات وشاحنات تحمل أسلحة للحوثيين فى الضالع اليمنية قوات التحالف العربى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

 

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية دبابتين في حبيل سليم وحبيل الزبيريات غرب مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، بالإضافة إلى استهداف ثلاث شاحنات محملة بأسلحة وذخيرة وصواريخ حرارية، إلى جانب تدمير أطقم، جميعها كانت في طريقها لمواقع تمركز الميليشيا في المديرية، فضلا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

 

وأشار "سبتمبر نت" إلى قصف مقاتلات التحالف العربي، معسكر الحمزة الخاضع لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب.

 


التحالف العبى

اليمن

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

الضالع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة