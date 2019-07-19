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رئيس الوزراء يتابع تخصيص مقار بأسواق الجملة بالمحافظات لجهاز الخدمة الوطنية

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:12 ص
رئيس الوزراء يتابع تخصيص مقار بأسواق الجملة بالمحافظات لجهاز الخدمة الوطنية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تخصيص مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، وغيرها من المنتجات.
 
جاء ذلك بحضور وزيرى  التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة للجهاز.
 
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة توفير مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية؛ وذلك لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها، فضلاً عن توفير أماكن صالحة لإقامة ثلاجات تخزين، وهو ما سيكون له أكبر الأثر فى توافر هذه السلع، وكذا ضبط أسعارها. 
 
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم البدء بـ 4 محافظات هى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، لبدء تخصيص الأماكن المقررة فى أسواق الجملة بهذه المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص منافذ للبيع. 
 
واستعرض المحافظون الأماكن المتاحة بأسواق الجملة بكل محافظة، وتم الاتفاق على تسليم هذه الأماكن على الفور للشركة.
 
 

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