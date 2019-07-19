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تعليم الشرقية تعقد لقاءات تعريفية بنظام "التابلت" لطلاب أول ثانوى

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:42 م
تعليم الشرقية تعقد لقاءات تعريفية بنظام "التابلت" لطلاب أول ثانوى لقاءات تعريفية بنظام "التابلت" لطلاب أول ثانوى
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عقد لقاءات تعريفية مجانية للطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوى العام للعام الدراسى 2019 / 2020 للتدريب على كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى والمصادر الرقمية للصف الأول الثانوى.

وأوضح رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر عقد لقاءات تعريفية مجانية لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام يومى الأربعاء الموافق 24 يوليو والخميس الموافق 25 يوليو 2019، لمن لم يتمكن من حضور اللقاء التعريفى الأول، للتدريب على كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصرى ومصادر التعلم الرقمية والدليل الدراسى للصف الاول الثانوى بمسرح مدرسة الزقازيق العسكرية فى تمام التاسعة والنصف صباحا بواقع لقاء تعريفى كل ساعة ونصف.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص يوم 24 يوليو لتدريب الطالبات المتقدمات للالتحاق بالصف الاول الثانوى العام ، ويوم الخميس الموافق 25 يوليو لتدريب الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانوى العام، والهدف من هذه التدريبات رفع كفاءة الطلاب ومساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة.


الشرقية

تعليم الشرقية

نظام التابلت

تابلت الثانوية

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