إصابة شخصين فى حادثى انقلاب دراجة نارية بمحافظة بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، فى حادثى انقلاب دراجة نارية، الأول بمنطقة الحمرايا، والثانى أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف محمد حسين حسن 48 سنة ومقيم منطقة بياض العرب ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج إلى مستشفى الجامعة، عقب انقلاب دراجته النارية أمام منطقة الحمرايا شرق النيل بمحافظة بنى سويف.