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إصابة شخصين فى حادثى انقلاب دراجة نارية بمحافظة بنى سويف

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:02 ص
إصابة شخصين فى حادثى انقلاب دراجة نارية بمحافظة بنى سويف مستشفى جامعة بنى سويف - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب شخصان، اليوم الجمعة، فى حادثى انقلاب دراجة نارية، الأول بمنطقة الحمرايا، والثانى أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.
 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف محمد حسين حسن 48 سنة ومقيم منطقة بياض العرب ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج إلى مستشفى الجامعة، عقب انقلاب دراجته النارية أمام منطقة الحمرايا شرق النيل بمحافظة بنى سويف.  


كما استقبل مستشفى ناصر العام عبدالله حميده حامد-16 سنة -طالب ومقيم قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقيه عقب انقلاب دراجتة النارية أمام مدخل قرية بهبشين. 
 
 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

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