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محافظة القاهرة: منشأة ناصر والدويقة ومصر القديمة محظورة من قانون التصالح فى البناء

الخميس، 18 يوليه 2019 12:17 م
محافظة القاهرة: منشأة ناصر والدويقة ومصر القديمة محظورة من قانون التصالح فى البناء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة أن هناك عدد من الأحياء تم حظر التصالح بها، لوجود عدد كبير من المبانى الخطرة إنشائيا، ويتم حاليا نقل سكانها لحى الأسمرات، ضمن خطة تطوير العشوائيات. 
 
وقالت المحافظة فى منشور لها إنه تم حظر التصالح بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والدويقة، طبقا للخريطة الميدانية التى حددتها وزارة الإسكان بكافة المحافظات بالتعاون مع الوحدات المحلية. 
 
وأوضحت المحافظة أن المناطق التى تم حظرها تستحوذ على عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائيا، التى تم نقل سكانها إلى الأسمرات. 

 


القاهرة

قانون التصالح

التصالح علي مخالفات البناء

قانون التصالح علي البناء المخالف

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