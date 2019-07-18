لأول مرة.. تدريبات عروض الكاراتيه بين أمواج البحر بالعريش (صور)

شمال سيناء ـ محمد حسين

فى تقليد غير مسبوق فى عالم تدريب الكارتيه، اتخذ مدرب فريق الكاراتية بمركز شباب 6 أكتوبر فى مدينة العريش، تلاطم أمواج شاطئ البحر ميدانا لتدريبات لاعبين تراوحت أعمارهم بين 14 إلى 25 سنة، لتحقيق عنصر الترويح وبناء القدرات للاعبين فى أجواء مفتوحة وتأهيلهم لخوض بطولات على مستوى المحافظة والجمهورية.

التقليد الرياضى الجديد أضاف لشاطئ العريش، مشهدا جديدا غير مألوف ولاقى إعجاب رواد الشاطئ من المصطافين، وهم يتابعون حركات اللاعبين وصيحاتهم العالية استجابة لتعليمات مدربهم.

وقال الكابتن فريد محمد مدرب فريق الكاراتيه بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، إن الهدف من التدريبات فى البحر، أنها تجعل اللاعب فى مواجهة مع قوة المياه والتحرك على الرمال، وهى بالتالى تضاعف بذله للمجهود فى كل تدريب وحركة وتعكس أداء قويا يساعد فى رفع الحالة البدنية.

وأضاف المدرب، أن التدريبات تتم فى مكان يمتاز بالهدوء على شاطئ العريش، ويبدأ بتجمع اللاعبين لفترة تدريب مناسبة ، وهى فرصة ايضا للاعبين للخروج من أجواء التدريبات المغلقة لأخرى مفتوحة وتنافس اللاعبين فى ابراز قوتهم وتحسين اى نقص فى الأداء .

وأشار مدرب الفريق إلى أنه لا يعرف إذا كان أحد سبق وقام بتدريبات للكاراتيه فى عرض البحر، ولكن التجربة كانت بالنسبة له جديدة من نوعها ونجحت بشكل جيد وأتت بنتائج فاقت التوقع من حيث الأداء الجسدي وأيضا معنويات اللاعبين .

وتابع مدرب الفريق، أن الأداء يشمل كل أنواع التدريبات المعروفة للكاراتيه، وهما حركة الكاتا، والجرى السريع فى الماء، ويتم اختيار مناطق مائية لا يزيد ارتفاع الماء فيها عن نصف متر أثناء اشتباك اللاعبين فى التدريبات المنوعة، مضيفا أن المشاركين أعمارهم تتراوح ما بين 14 حتى 25 عاما، وتصل أعدادهم نحو 150 لاعبا .

من جانبه قال ممدوح أسعد الشوربجى، مدير مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، إن فريق الكاراتيه بالمركز هو نتاج إصرار على خروج فريق رياضى قوى يمثل شمال سيناء فى محافل رياضية داخل المحافظة وخارجها، وحظي بتشجيع مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة .

وأوضح مدرب الفريق، أن الافتقار لبعض الإمكانيات والتأقلم على الظروف كان تحديا جديدا للشباب والأشبال والشباب المشاركين وإرادة مدربيهم أن لا يتنازلون عن لقب الأفضل، وكان التدريب على مواجهة البحر فى عالم الكاراتيه هى أفكار حديثة تهدف لصقل المهارات ضمن أعداد اللاعبين للمشاركة فى بطولة القطاعات.

وأضاف مدرب الفريق، أن سجل بطولات الفريق حافل بكثير من الإنجازات أهمها حصوله على المركز الأول ترتيب عام في بطولة المحافظة التنشيطية، و12 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهوري التنشيطية في القاهرة، و10 ميداليات متنوعة في بطولة الإسكندرية بين ذهب وفضة وبرونز، والمركز الأول فى بطولة منطقة شمال سيناء الأخيرة التى أقيمت فى الصالة المغطاة.