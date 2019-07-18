صندوق تحيا مصر: قوافل نور حياة تجرى كشف العيون فى الإسماعيلية وبنى سويف

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر، أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة ، تجري علي مدار اليوم وغدا الكشف الطبي على العيون للحالات الأكثر احتياجا في اهناسيا بمحافظة بني سويف و بلقاس بمحافظة الدقهلية والقصاصين والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وكفر الجبل بمحافظة الجيزة وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 8 محافظات حتي الان وهي الشرقية، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، و الدقهلية والجيزة.





وتستقبل قوافل نور حياة نحو 4 آلاف مواطن في المحافظات الأربع على مدار اليومين لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة، حيث سيتم إجراء 400 عملية مياه بيضاء وحقن بمستشفيات 6 اكتوبر العسكرى، ومستشفى السويس العسكرى ، مستشفى بنى سويف العسكرى ومستشفى المنصورة العسكري .



من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير المالي والاداري للصندوق و القائم بأعمال المدير التنفيذي ، إن قوافل المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار بالمحافظات الثماني، مشيرا إلى أنه سيتم بدء العمل بثلاث محافظات جديدة خلال الفترة القادمة وهي الغربية، المنوفية، والقليوبية ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة إلى 11 محافظات بحلول الشهر القادم.



وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة ،تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى 6 محافظات هي الشرقية والاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا وقنا والاقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.



وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.



يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118







