النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائى مع نظيره الأمريكى

كتب إبراهيم قاسم

وقع المستشار نبيل أحمد صادق ، النائب العام ، اليوم الخميس، مع المستشار ويليام بار النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية بمقر مكتب النائب العام الأميريكى بواشنطن.





وذكر بيان صادرعن مكتب النائب العام ، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم ، والذي له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها ، واهتداءً برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسورالتعاون بين البلدين ، وتأكيداً على الآثار المثمرة للتعاون القضائي ،و دعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وإدخال التقنيات الحديثة.





وأضاف البيان، أن إبرام تلك المذكرة يعد تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها .