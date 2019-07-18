سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 07:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائى مع نظيره الأمريكى

الخميس، 18 يوليه 2019 06:39 م
النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائى مع نظيره الأمريكى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ونظيره الأمريكى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وقع المستشار نبيل أحمد صادق ،  النائب العام ،  اليوم الخميس، مع المستشار ويليام بار النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية  مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية بمقر مكتب النائب العام الأميريكى بواشنطن.
1
 
 
وذكر بيان صادرعن مكتب النائب العام ، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم ، والذي له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها ، واهتداءً برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسورالتعاون بين البلدين ، وتأكيداً على الآثار المثمرة للتعاون القضائي ،و دعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وإدخال التقنيات الحديثة.
3
 
 
وأضاف البيان،  أن إبرام تلك المذكرة يعد تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها .
 
2
 

 


النائب العام

مذكرة مع النائب العام الأمريكى

المستشار ويليام بار

النائب العام الأمريكي

مذكرة تفاهم للتعاون القضائى

مكتب النائب العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب العام يأمر بالتحفظ على ملف ومستندات صومعة القمح المنهارة فى المنيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:59 م

الزراعة: إحالة ملف مخالفات صندوق التأمين على الماشية للنائب العام

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:08 ص

انطلاق الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب من القاهرة.. المستشار نبيل صادق: الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب تقف عائقًا أمام التقدم والازدهار.. النائب العام السعودى: التعاون القضائى حط الصد لمواجهة الإرهاب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:52 م

النائب العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون القضائى الدولى لمواجهة الجرائم المستحدثة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة