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المفوضية الأوروبية تحقق فى قانونية ممارسات شركة "أمازون"

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
المفوضية الأوروبية تحقق فى قانونية ممارسات شركة "أمازون" المفوضية الاوروبية
أ ش أ

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 أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بحق شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة عبر الإنترنت؛ بهدف معرفة ما إذا كانت ممارسات الشركة تخالف قواعد المنافسة الأوروبية.
 
وتعليقا على القرار، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المنافسة ماجريت فيستاجر - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - إن تجارة التجزئة عبر الإنترنت وفرت للمستهلكين طيفاً أوسع من الخيارات، ولكن "علينا التأكد مما إذا كانت شركات التجارة عبر الإنترنت تقوم بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة".
 
وتسعى المفوضية الأوروبية للتحقق من قانونية قيام الشركة (مقرها سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية) باستخدام معطيات زبائن حصلت عليها من تجار تجزئة محليين، وتخشى المفوضية من أن تؤثر تصرفات "أمازون" وغيرها سلبا على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
 
 

المفوضية الأوروبية

أمازون

الإنترنت

المنافسة الأوروبية

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