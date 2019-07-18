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الكهرباء: 31 ألف و500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الخميس، 18 يوليه 2019 11:16 ص
الكهرباء: 31 ألف و500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم محطة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الخميس، هو 31 ألف و500 ميجاوات، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس الأربعاء.
 
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفا و150 ميجاوات.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 

 


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