الطول "هيبة" بس خلى بالك قد يعرضك لأمراض خطيرة.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة جديدة إلى وجود صلة بين طول القامة والتعرض لخطر أكبر لتطوير جلطات الدم.

ووجد البحث، الذي نُشر مؤخرًا في دورية علم الوراثة القلبية الوعائية ونشره موقع " CNN" ، أن خطر تجلط الدم كان أدنى عند النساء الأقصر، وزاد بشكل مطرد مع ارتفاع الطول.

قد تكون هذه النتائج حاسمة في تقييم إمكانات الناس لتطوير الحالة الخطرة وكيف يمكن للأطباء إنشاء خطة عمل للوقاية، حيث يراعي الأطباء بالفعل فصيلة دمك عند تحليل المخاطر المحتملة لجلطات الدم لأن بعض أنواع الدم تميل أكثر إلى الحالة.



جلطات دموية

يقول الدكتور بينجت زولر، المؤلف الرئيسى للدراسة، "أعتقد أنه يجب علينا أن نبدأ فى تضمين الطول فى تقييم المخاطر بنفس الوزن الزائد"، على الرغم من أن هناك حاجة إلى دراسات رسمية لتحديد كيفية تفاعل الارتفاع مع اضطرابات الدم الموروثة والحالات الأخرى بالضبط. "

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، يمكن أن تؤدى الجلطات الدموية إلى وفاة 100000 شخص كل عام فى الولايات المتحدة وحدها، يمكن أن تتصاعد الجلطات الدموية بسرعة، لذلك من الأفضل مراقبة العلامات الصامتة التى قد تكون لديك جلطة.