محكمة العدل الدولية ترفض طلب الهند بتبرئة مواطنها فى باكستان

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رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، تبرئة الجاسوس الهندي كولبوشان ياداف، المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية ،أن المحكمة الدولية رفضت طلب الهند بتبرئة ياداف وإطلاق سراحه وعودته إلى الهند، وأمرت المحكمة باكستان بإتاحة الوصول القنصلي لياداف طبقا لمادة الـ36 لمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية.

واعتقلت السلطات الباكستانية ياداف في مارس عام 2016، واتهمته بالتجسس لصالح الاستخبارات الهندية وبتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل أراضي باكستان، وحاكمته المحكمة العسكرية الباكستانية وأصدرت في حقه حكما بالإعدام في أبريل 2017، وفي مايو 2017 لجأت الهند إلى محكمة العدل الدولية مطالبةً بمنع تنفيذ حكم الإعدام وتبرئته وإطلاق سراحه وعودته إلى الهند.