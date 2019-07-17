سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عشان تحس بالانتعاش فى الحر كُل توت وحاجات تانية.. اعرفها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:00 م
عشان تحس بالانتعاش فى الحر كُل توت وحاجات تانية.. اعرفها الطقس الحار
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس الشديدة خلال هذه الأيام نتيجة لنشوب موجة حر شديد، يعانى البعض من الإصابة بالجفاف أو الهبوط والدوخة الشديد، وفى حالة التعرض لأشعة الشمس الشديدة نجد أن البعض يتعرض للإصابة بضربة الشمس الشديدة، ولذا يجب عليك التعرف على أفضل أنواع الفواكه التى ينصح بتناولها خلا موجة الحر الشديد، والتى تجنبك الإصابة بأى مشاكل صحية فى جسمك.

وهناك أنواع عديدة من الفواكه التى يجب تناولها خلال فترة الحر الشديد، لأنها غنية بالسوائل، وأيضا تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالجفاف، وتمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولجسمك، وذلك وفقا لموقع "HEALTH LINE" الطبى.

-نصح التقرير بضرورة تناول البطيخ لأنه من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى إمداده بالسوائل والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

-الكنتلوب، يعد من أشهى أنواع الفواكه على الاطلاق، حيث أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولصحتك، والتى ينصح بتناولها دائما للحد من الإصابة بالهبوط أو الدوخة.

 

-التوت من الفواكه التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما أن تناولك لها يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للجفاف.

-وأكد التقرير علي ضرورة تناول الخوخ والتفاح لأنهم من أنواع الفواكه الهامة لصحتك، ولديهم القدرة علي امداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

 


موجة الحر

فواكه لتجنب موجة الحر

موجة الحر والفواكه

التخلص من موجة الحر بالفواكه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة