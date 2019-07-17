خليهم ينبسطوا ويزيدوا ثقة في نفسهم ..الجمباز رياضة صحية لأطفالك

كتبت نهير عبد النبى

تحتار الأمهات دائما فى اختيار الرياضة المناسبة لأطفالهن، والتى تساعد على تقوية العضلات وتعزز الثقة بالنفس عندهم، فممارسة الرياضة عموما تساعد على تنشيط الجسم ووقايته من الأمراض ولكن رياضة الجمباز لها تأثير نفسى وصحى للأطفال كما يفضلها الكثير منهم.

وحسب ما ذكره موقع thestudiodirector فأن هناك فوائد عديدة لممارسة لعبة الجمباز على الاطفال وهى:



جمباز

1:ممارسة لعبة الجمباز تساعد على تطوير مهارات الطفل، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبى وحمايته من الأمراض.

2:الانتظام فى ممارسة التمارين الرياضية يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل، كما انها تزيد من قوة الجسم وتوزانه.

3:ممارسة الجمباز يعزز الثقة بالنفس ويعالج الاكتئاب والتوترعند الأطفال، كما انها من الرياضات التى تساعد الأطفال على القدرة على التواصل مع الأخرين والتفاعل معهم بشكل سليم.

4:تعتبررياضة الجمباز من الرياضات التى تعمل على الوقاية من هشاشة العظام والضعف.

5:المواظبة على ممارسة الجمباز تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.