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"تعليم الوادى الجديد" يعلن عن مسابقات لشغل عدد من الوظائف

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:50 م
"تعليم الوادى الجديد" يعلن عن مسابقات لشغل عدد من الوظائف الدكتور إبراهيم التداوي
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لشغل عددا من الوظائف الشاغرة.
 
ونشرت المديرية الشروط العامة، والشروط الخاصة للتقديم لوظائف المدارس الرسمية للغات، والمستندات المطلوبة.
 
وفي سياق متصل وجه التداوى بضرورة التشديد على الانتهاء من نشرات تنقلات المعلمين خاصة بالمناطق البعيدة والاستعداد لزيارة لجنة التفت 2 ( Tevt II ) للتعليم الفني  المتوجهة إلى إدارة الفرافرة التعليمية، وكذلك الانتهاء من الأعمال الإدارية وأوراق الصيانة البسيطة لجميع الإدارات التعليمية .
 
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تعليم الوادي الجديد

وظائف بقطاع التعليم

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مديريه التربية والتعليم بالوادي الجديد

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