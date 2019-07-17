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الوزراء : مهلة جديدة 6 أشهر لملاك الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية لسداد الأقساط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:46 م
الوزراء : مهلة جديدة 6 أشهر لملاك الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية لسداد الأقساط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.

 


اسكان النقابات المهنية

القطامية

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

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