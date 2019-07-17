سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

القصر الرئاسى بالفلبين: الرئيس أول من سيمتثل لقانون حظر التحرش الجنسى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:32 م
القصر الرئاسى بالفلبين: الرئيس أول من سيمتثل لقانون حظر التحرش الجنسى الرئيس الفلبينى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعهد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى بأنه سيكون أول من يمتثل للقانون الجديد الذى يحظر التحرش الجنسى، حسبما قال المتحدث باسمه، وذلك بعدما سلط منتقدون الضوء على السجل المروع للرئيس المثير للجدل فى هذه القضية.
 
 
 
 وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن القانون الذى يعرف باسم "المسافات الآمنة" يحظر اللمس والألفاظ الجنسية والإدلاء بتعليقات أو الاقتراب غير مرغوب بشكل متكرر فى كل الأماكن العامة.
 
 
 
 وقد تعرض دوتيرتى للإدانة فى السابق بسبب تصريحاته "الجنسية"، ومنها ما قاله مازحا بأنه أعطى اوامر جديدة للجنود بإطلاق النار على المتمردات فى مناطق حساسة.
 
 
 
 وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى فى الفلبين لوسائل الإعلام المحلية إن دوترتى يدعم بشكل كامل القانون الجديد الذى وقعه فى إبريل الماضى لكن لم يتم تطبيقه بشل عام إلا هذا الأسبوع.
 
 
 وقال المتحدث سالفادور بانيلو إنه مع توقيع الرئيس لهذا القانون، فإنه يعنى أنه يعترف بالحاجة للقانون، وبما أنه المنفذ الرئيسى لكل القوانين فى الفلبين، فسيكون أول من يطيع القانون.
 
 
 
وأشار إلى أن التصريحات السابقة للرئيس كان هدفها التسلية فقط.
 
 
 
 وبموجب القانون الجديد، فإن الجناة يواجهون غرامات أو السجن بحسب شدة جرمهم. وسيفرض القانون أيضا عقوبة على التحرش الجنسى الإلكترونى بالسجن أو الغرامة التى تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف بيزوس، أى ما بين 1965 إلى 9825 دولار، أو كلاهما.
 
 
 
 
 

الفلبين

رئيس الفلبين

التحرش الجنسى

رودريجو دوتيرتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة