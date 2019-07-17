التضامن: إطلاق النسخة التدريبية الخامسة لتطوير مهارات أبناء دور الرعاية

كتب مدحت وهبة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى بدء فعاليات تنفيذ النسخة الخامسة للدورات التدريبية ببرنامج "نبته" لتطوير المهارات الحياتيه لدي أبناء دور الرعاية والذى تنفذه مبادرة بينا للتطوع "مصر بكرة احلى " بالوزارة ويستهدف تأهيل وتمكين شباب المتطوعين لتنفيذ عدد من برامج تطوير المهارات الحيايتية لدى ابناء دور الرعاية.



أكدت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ان مبادرة بينا اطلقت برنامج نبته عام 2018 ويستهدف إعداد وتدريب 300 شاب متطوع لتدريب الأبناء بعدد 50 دار رعاية وقد نجح البرنامج حتى الان فى تدريب 100 متطوع علي مستوي القاهرة الكبرى وتم تأهيلهم للعمل على تنفيذ دليل التدريب على المهارات الحياتية داخل 31 دار رعاية حيث تم تدريب الابناء علي مهارات عديدة من أهمها أسلوب العمل الجماعي و القيادة وفن إدارة الوقت وقدرات التخطيط كذلك التعرف علي المشاعر ومهارات التواصل و الحوار .

واضافت الالفى أن برنامج نبته تميز بعدد من العوامل التى تضمن له الاستمراريه مع المبادرة والتجدد للاستثمار في مهارات المتطوعين مشيرة إلى أن الدورة الحالية تستهدف 30 شاب وفتاة وتستمر على مدى 3 أيام ويقوم بالتدريب عدد من المتخصصين والخبراء من خلال الدليل التدريب ويتم تطوير المنهجية الخاصة بالتدريب بصفة مستمرة بما يتناسب مع الأبناء



وتاتى " مبادرة بينا " احدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دورالمراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة المواردالقائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور وتعمل المبادرة على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية .



