صور.. بدء الاختبارات الإلكترونية التجريبية لكليات التمريض والصيدلة والأسنان بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بدء الاختبارات الإلكترونية التجريبية لكليات التمريض والصيدلة والأسنان بجامعة القناة، وذلك بعد نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية الموحدة على مستوى كليات الطب البشرى، وأن هذه الاختبارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات فى مصر، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية، خصوصًا كليات القطاع الطبى مما رفع كفاءة جميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تعليمات وزارة التعليم العالى بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس واستخدام الكمبيوتر فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بنظام يسمح بضمان جودة تلك الاختبارات.

وأضاف رئيس جامعة القناة أن الاختبارات الإلكترونية تمت بكلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد الكلية والذى وتتم الاختبارات داخل 6 معامل بسعة 170 جهاز كمبيوتر وتستمر على مدار ثلاث أيام تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو لكليه التمريض، يليه غداً الأربعاء الموافق 17 يوليو اختبارات كلية طب الأسنان، وأخيرا يوم الخميس الموافق 18 يوليو اختبارات كلية الصيدلة.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن 88 طالب وطالبة أدوا امتحانات اليوم وذلك بشكل تجريبى لتأهيل الطلاب للامتحانات النهائية، وأنه تم تدريب الطلاب على مدار يومين على استخدام كلمه المرور واسم المستخدم كما تم تخصيص صفحة خاصة بالكلية وذلك للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، وذلك للرد على أى استفسارات وتقديم الإجابات الوافية للطلاب .

ومن جانبه قال الدكتور محمد غنيم مدير مركز التطوير بالجامعة، إن الاستعداد لإجراء الاختبارات التجريبية شبكات الإنترنت ذات سراعات عالية، وأجهزة كمبيوتر عالية الجودة وسيرفرات وان الاختبارات النهائية للكليات الثلاث ستتم فى نهاية الشهر الجاري، ولا يوجد أى شكاوى من قبل الطلاب.

وتابع امتحانات اليوم الدكتورة إيناس عبد الله وكيلة كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين رفعت المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير شبكة المعلومات.



الإختبارات الإلكترونية بجامعة القناة



الإختبارات الإلكترونية بجامعة القناة



الإختبارات الإلكترونية بجامعة القناة