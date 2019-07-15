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ضبط 23 أسطوانة بوتجاز مدعمة قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:21 م
ضبط 23 أسطوانة بوتجاز مدعمة قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية إسطوانات البوتاجاز - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط قسمى مباحث التموين بطنطا والسنطة، من ضبط 23 أسطوانة بوتجاز مدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ايمن.م.ف" 48 سنة صاحب مخزب بقرية منية البندرة مركز السنطة، وبحوزته 15أسطوانة بوتجاز مدعمة فى المحضر 11357جنح مركز السنطة.

وضبط 8 أسطوانات بوتجاز مملوءه مدعمة محملة على تروسيكل رقم 32962 غربية، قيادة"عبد المنعم.م.ا" 62سنة مقيم شارع السلخانة بطنطا، فى المحضر 18756جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 
 

 

 


مدير امن الغربيه

حمله تموينيه

اسطوانات بوتجاز مدعمه

مباحث التموين

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