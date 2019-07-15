ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بنى سويف الجديدة

بنى سويف : هانى فتحى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمدينة بنى سويف الجديدة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديدة، بقيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً لسرقة الشقق السكنية، فى عدم وجود أصحابها بدائرة القسم.

بعد تقنين الإجراءات والحصول علي إذن النيابة العامة قاد الرائد أحمد النبوي رئيس قسم شرطة بني سويف الجديدة حملة أمنية مكبرة وبعد عدة مأموريات تمكن من خلالها من ضبط العاطلين وتبين أنهما "محمود.ر.ن" 30 سنة ومقيم بمدينة بني سويف الجديدة "شرق النيل"، و"مصطفى.ح.ع" 32 سنة، ومقيم بمنطقة الحميات بمدينة بني سويف وقاما بتكوين تشكيلاً عصابياً وأنهما وراء سرقة 20 شقة وتم ضبطهما وبحوزتهما أجهزة كهربائية وموبايلات ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية من متحصلات السرقة واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.