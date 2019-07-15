صور .. محافظ الإسكندرية يبحث التعاون السياحى و الثقافى مع مدن ايطاليا

الإسكندرية - جاكلين منير

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مع داريو كابتو محافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة روما وعدد من مدن جزيرة صقلية، حضر اللقاء السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا وأوجينيو بنيديتى رئيس مؤسسة " بنيديتي" الثقافية وقرينته (أنا ماريا بنيديتى) .

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية إلى أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة قد قام خلال اللقاء باستعراض عناصر الجذب التى تتمتع بها مدينة الإسكندرية، خاصة مقوماتها الصناعية لاسيما وأنها تسهم بحوالى ٤٤% من إنتاج الصناعة المصرية، ليشمل نطاقها المجالات الحيوية خاصة مجال استخلاص الزيوت والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة لاهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبذلك تعمل الإسكندرية على تمهيد الطريق للاستثمارات والتعاون المشترك بين البلدين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن اتفاقية التآخى التى تم توقيعها مع مدينة كتانيا تعد خطوة أولى على مسار تعزيز العلاقات مع مدن جزيرة صقلية، والتى يتيح موقعها الجغرافى كترانزيت بين مصر وإيطاليا، ورحب قنصوة بالتعاون مع مقاطعة أجريجينتو خلال الفترة القادمة خاصة فى مجالات النقل البحرى والتبادل السياحى والبعثات العلمية والأثرية بين الجانبين .

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الدعوة لمحافظ أجريجينتو لزيارة مدينة الإسكندرية وأن يرافقه وفد من رجال الأعمال فى مجالات مختلفة على رأسها مجال السياحة والثقافة.

وأعرب محافظ مقاطعة اجريجينتو عن سعادته واستعداده التام لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة ، خاصة فى ظل الإعداد لوفد كبير من مدن جزيرة صقلية لزيارة مصر خلال شهر هذا العام .

وأكد السفير هشام بدر على أهمية الحركة السياحية بين البلدين وضرورة إيجاد وكلاء للسياحة للعمل على إعداد برامج سياحية والتى يمكن من خلالها الترويج للكثير من المعالم السياحية الشهيرة لدى البلدين .

ومن جانبه أكد أوجينيو بنيديتى عمق الروابط التاريخية بين البلدين وضرورة العمل على استعادة الوحدة بين شعوب البحر المتوسط وإعادة مجد الإسكندرية القديم التى كانت تعد منارة و قبلة للثقافة و الحضارة فى الماضي

كما أشار رئيس مؤسسة "بنيديتي" الثقافية إلى الاتفاقية التى تم توقيعها بين مدينة الإسكندرية وكاتانيا ومدى أهميتها، مشيراً إلى أنه يجب تعميم مثل هذه الاتفاقيات فى جميع المدن الإيطالية والتى تعمل على تعزيز وتعميق سبل التعاون والترابط بين البلدين.



محافظ الإسكندرية ومحافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية

محافظ الإسكندرية ومحافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية

محافظ الإسكندرية ومحافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية

محافظ الإسكندرية ومحافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية

محافظ الإسكندرية ومحافظ مقاطعة أجريجينتو الإيطالية