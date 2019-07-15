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رئيس حى الضواحى ببورسعيد: إنهاء مشاكل الصرف الصحى بإنشاء محطة جديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:00 ص
رئيس حى الضواحى ببورسعيد: إنهاء مشاكل الصرف الصحى بإنشاء محطة جديدة السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أنه جارى حاليا استكمال العمل بخط الطرد الرئيسى وربطه بمحطة الصرف الجديدة الجارى إنشاؤها أول شارع البترول.

 ولفت إلى أن المحطة الجديدة تضم خطوطا تمتد بطول 12 كم لربط جميع محطات الرفع إلى المحطة الجديدة التى ستعمل بطاقة استيعابية حوالى 63 ألف متر مكعب وتتم على ثلاث مراحل لإنهاء كافة مشاكل الصرف الصحى بالضواحى.

من جانبه أكد رخا أن العمل يسير بشكل منتظم للانتهاء من الأعمال الإنشائية بها وتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه يتم حاليا إنشاء خط "سيفون" يمر بنفق تحت قناة الاتصال لتوصيل المياه العذبة من منطقة القابوطى للحى الإماراتى وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من كافة الخدمات والمرافق الحيوية. 

من جهة أخرى، أكد رخا أن المرحلة الأخيرة من إنشاء شبكه انحدار الصرف الصحى تصل لمراحل متقدمة لخدمة مشروع إسكان منطقة ابراج بورتكس، مضيفا أنه جارى الانتهاء من حفر الآبار لاستكمال أعمال إنشاء الشبكة. 

من جانبه أكد رئيس حى الضواحى أن المشروع يأتى ضمن سلسلة مشروعات الصرف الصحى التى تقيمها الدوله للارتقاء بالمنظومة للانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية والبنية التحتية لكافة مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العمرانية الجديدة.


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