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حاجات بتعملها من غير ما تحس ممكن تعرضك لفيرس سى.. اعرفها وابعد عنها

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 م
حاجات بتعملها من غير ما تحس ممكن تعرضك لفيرس سى.. اعرفها وابعد عنها فيرس سى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فيرس سى من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، حيث يؤثر على صحة الجسم والكبد ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العادات الخاطئة التى تزيد من خطر الاصابة بفيرس سى وهى:

الفيرس
الفيرس

 

1:استخدام الأدوات الشخصية من شخص مصاب بالمرض مثل فرشاة الاسنان وماكينة الحلاقة وغيرها من الأدوات الأخرى يسبب الإصابة بفيرس سى.

2:ملامسة الدم أو تنظيف الدم مكان المصاب بفيرس سى يزيد من خطر الإصابة ببالعدوى والفيروسات.

3:استخدام الحقن أكثر من مرة يسبب التلوثات والفيروسات.

التبرع بالدم
التبرع بالدم

 

4:التبرع الدم من الاشياء الصحية ولكنها قد تزيد من خطر الاصابة بالأمراض، لذلك ينصح بعدم التبرع فى الدم إلا فى الأماكن الموثوق منها.

5:بعض عيادات الأسنان قد تزيد من خطر الاصابة بفيرس سى، لذلك ينصح بالتأكد من نظافة الأدوات الصحية عند الطبيب وعدم استخدامها أكثر من مرة.

6:الباديكير والمانيكي من الأشياء المفضلة عند السيدات ولكنها من ابرز طرق انتقال العدوى وخصوصا فى مراكز التجميل المختلفة لذلك ينصح بعمل الباديكير والمانيكير فى المنزل للتأكد من نظافة الأدوات.

 

 


فيرس سى

الفيرس

التهاب

جراثيم

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