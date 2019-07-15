تطوير 6 قرى فى بنى سويف برعاية كوكاكولا ومؤسسة أهل مصر

تحت رعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وفى إطار مشروع تطوير 100 قرية لشركة كوكاكولا بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر تم الاتفاق على تطوير 6 قرى جديدة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف ليصل عدد القرى المطوره إلى 60 قرية.

وافتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مشروع القرية الآمنة لعدد 6 قرى جديدة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف كجزء من مشروع تطوير 100 قرية لشركة كوكاكولا، والتى قامت الشركة من خلاله بتطوير 60 قرية فى 10 محافظات مختلفة فى مصر.





ويأتى تعاون مؤسسة أهل مصر مع شركه كوكاكولا فى إطار سعى مؤسسة أهل مصر للتنمية الحثيث للحد من الأضرار الناتجة من حوادث الحرائق، وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية، فقد قامت مؤسسة أهل مصر بتصميم مشروع القرية الآمنة والذى يهدف إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن داخل المنازل الأكثر عرضة لحوادث الحرائق.

وقد بدأ اليوم بكلمته الدكتور عادل أحمد رئيس القطاع الطبى والمشروعات بمؤسسة أهل مصر للتنمية، قائلا: أننا نسعى دوما للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصرى لكوننا جزء لا يتجزأ منه وذلك عن طريق استراتيجية متكاملة تهدف إلى التنمية والتطوير من خلال مشروع "القرية الآمنة" القائم فعليا من قبل مؤسسة أهل مصر للتنمية.

كما أشاد بالدور الفعال الذى قامت به شركة كوكاكولا ومؤسسة أهل مصر للتنمية من خلال مبادرة " القرية الأمنة" فى عمليات التطوير المستهدف للقرى والتوعية بمخاطر الحرائق حيث ينشب سنويًا 37.000 حادث حريق منزلي فى مصر سواء فى الريف أو الحضر، مشيرا إلى أن الشركة سوف تعمل على استدامة التنمية فى 6 قرى من خلال توفير قنوات الوقاية و لفت الانتباه إلى إمكانية الوقاية من إصابات الحروق من خلال تحديد عوامل الخطر ومنهجيات التدخل والاستراتيجيات اللازمة للحد من حوادث الحروق.





وقد أعرب السيد المستشار " هانى عبد الجابر" محافظ بنى سويف عن سعادته وفخره بمشاركة مؤسسة أهل مصر وشركة كوكاكولا في مشروع تطوير قرى بني سويف، مؤكداً على إيمانه بمفهوم المسئولية المجتمعية وقيمتها في تنمية المجتمع والإرتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية بوجه عام، وقد أوضح أنه على أتم الاستعداد بتجهيز كافة الخدمات للتوسع فى هذه المشروعات لأنها تصب فى مصلحة المواطن .

وافتتح القرى مع محافظ بنى سويف كل من الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصرللتنمية ، المهندس أحمد راضى، مدير عام شركة كوكاكولا العالمية فى مصر، والدكتورة غادة مكادى، المدير الإقليمى للعلاقات الخارجية والاستدامة بشركه كوكاكولا.

وأعرب المهندس أحمد راضى، مدير عام كوكاكولا العالمية فى مصر عن تقديره ودعم شركة كوكاكولا المستمر للتنمية فى مصر قائلا: "نفخر بكوننا جزء من المجتمع المصرى وبالإنجازات التى تم تحقيقها فى





مشروع تنمية 100 قرية، ونحن نسعى دائماً جاهدين للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصرى من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنمية الفرد والمجتمع."

وعلقت الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، على هذا التعاون قائلة: "تعاني العديد من محافظات الصعيد من مشكلات اجتماعية وتنموية واقتصادية كبيرة لم يتم الالتفات لها لعقود طويلة، لذا أعتبر تعاوننا مع شركة "كوكا كولا" من الخطوات المحورية لتقديم المزيد من الدعم لأهالينا.".

وأكدت أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تسعى من خلال مشروع "القرية الآمنة" لتقديم الحد الأدنى من الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تتيح لبعض قرى بني سويف عدم التعرض للحرائق التى تؤدى لحدوث كوارث إنسانية كبيرة، لافتة إلى أن دعم الشركات ومؤسسات المجتمع تعد من الأمور الحيوية التي تمكن المؤسسة من الاستمرار فى هذا المشروع وغيره من المشروعات التنموية الأخرى.

وأوضحت الدكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمى للعلاقات الخارجية والاستدامة بشركة كوكاكولا عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع مؤسسة أهل مصر وتقديرها لنتائج التعاون المثمر للمثلث الذهبى المتمثل في القطاع الخاص والحكومه ومنظمات المجتمع المدنى. كما اعلنت عن استمرار الشركه لتنميه القرى لما له من اهميه كبرى فى الخطه الوطنيه للتنميه.

وقد جاءت هذه المبادرة ضمن استراتيجية كوكاكولا الشامله للتنمية المجتمعيه من خلال مشروع تنمية الـ 100 قريه الذى بدأ فى عام 2011 ويهدف الى تطوير شامل للقرى عن طريق محاور محددة هى :

1- تطوير شامل للمدارس

2- تطوير الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية الازمة

3- توصيل مياه شرب نظيفة للمنازل 4- تقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا وخاصة التي تعولها المرأه فى القرى حيث وصل عدد القرى التى تم تطويرها إلى الآن لـ 60 قرية، وتوصيل مياه نظيفة إلى ما يقرب من نصف مليون مصىرى من خلال مشاريع عده للمياه.

نبذة عن مؤسسة أهل مصر :

مؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة غير هادفة للربح، تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وتخضع للقانون المصري، تهدف أهل مصر لتوفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية لضحايا الحوادث والحروق، كما تقوم المؤسسة ببناء أول وأكبر مستشفى لعلاج الحوادث والحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة مباني تبلغ 45500 متر مربع بالتجمع الأول بالقاهرة.

نبذة عن شركه كوكاكولا:

شركة كوكاكولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز KO ) هي شركة متخصصة لانتاج المشروبات حيث تنعش المستهلكين بأكثر من 500 ماركة من المشروبات الغازية وغير الغازية في أكثر من 200 دولة .

وبالإضافة إلى المشروبات التي تحمل إسم علامة "كوكا كولا" التجارية، تضمّ بعض من علاماتنا التجارية الرائدة حول العالم مشروبات مختلفة من العصائر والقهوة الجاهزة للشرب، ومشروبات الطاقة، والمياه، المشروبات الرياضية، والشاي الجاهز منها: مشروبات فول الصويا "أديس"، والشاي الأخضر "أياتاكا"، و"داساني" و"ديل فال"، "فانتا"، "جورجيا"، و"جولد بيك"، و"أونست تي"، و"مينيت مايد"، و"باور رايد"، و"سيمبلي"، و"سمارت ووتر"، وسبرايت"، و"فيتامين ووتر"، ومياه جوز الهند "زيكو".

وتركز شركتنا بشكل جدّي على تقديم مساهمات إيجابية الى العالم، بدءاً من خفض كمية السكر في مشروباتنا المختلفة ووصولاً الى تقديم مشروبات جديدة ومتنوعة لعملائنا في كل مكان.. كما نعمل على الحد من الآثار البيئية لأعمالنا وخلق فرص عمل مربحة لشركائنا وتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات التي نعمل فيها. ونساهم سوياً مع شركائنا من شركات التعبئة بتوظيف أكثر من من 700 ألف شخص