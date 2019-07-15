بالأسماء.. وكيل تعليم الأقصر يعلن قائمة أوائل الثانوية بالشعبتين العلمى والأدبى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن قائمة أسماء الطلبة والطالبات اوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019 بشعبتيها العلمية والأدبية، وتقدم بالتهنئة للطلبة والطالبات أوائل محافظة الاقصر فى الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم الجامعية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمور الطلاب لتفوق أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا التفوق تتويج لعام كامل من العناء والمثابرة واصفًا اياهم بالجنود المجهولة التى كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق.

وجاءت قائمة أوائل محافظة الأقصر فى الشعبية العلمية علوم:- (بدر محروس بدر – اسنا الثانوية للبنين ، محمد محمود احمد - اسنا الثانوية للبنين ، منة الله عبد المنعم عبد الحليم - اسنا الثانوية بنات ، عمر رجب يوسف – الاقصر الثانوية العسكرية بنين ، مريم ميخائيل وهيب - ارمنت الثانوية بنات ، زياد حسن أحمد – السيد نور الدين الثانوية المشتركة ، احمد محمد ناشد – القرنة الثانوية المشتركة ، اسراء محمد عبد العال النمسا الثانوية المشتركة ، عبد الرحمن ابراهيم سيد فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة ، بدر حسين بدر – اسنا الثانوية للبنين ، اندرو نادر غبريال – اسنا الثانوية للبنين ، سهيلة هميمى محمد – اسنا الثانوية للبنات)، وفى الشعبة العلمية رياضة :- (عبد الرحمن فكرى فضل – الزينية الثانوية ، مهند حسن على - الاقصر الثانوية العسكرية بنين ، ابراهيم مصطفى شاكر – كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة ، حسين اكرم اسماعيل – فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة ، محمد ايمن محمد - الاقصر الثانوية العسكرية بنين ، مصطفى أحمد عبد الوهاب – خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين ، مصطفى علاء الدين عبد العزيز – الاقصر الثانوية العسكرية بنين ، سليمان عبد الرحيم محمد – اسنا الثانوية بنين ، محمد يحى فهمى – الاقصر الثانوية العسكرية بنين ، فارس عبد النبى حسن – الشهيد سيد زكريا خليل الثانوية).

أما أوائل الشعبة الأدبية فهم كل من:- (حسنة جمال محمد – السيد نور الدين الثانوية المشتركة ، سارة محسوب طاهر – ارمنت الثانوية بنات ، تسنيم محمد امبابى – ارمنت الثانوية بنات ، سعاد أحمد سيد العشى الثانوية المشتركة ، سهيلة عبد الستار شحات – القرنة الثانوية المشتركة ، اميرة محمد سالم – ام المؤمنين الثانوية بنات ، سلفانا محسن حبيب – الاقصر الثانوية للبنات ، على حسن احمد الحلة الثانوية المشتركة ، مريم الحسين محمد ارمنت الثانوية المشتركة، اسراء السعدى عبد السميع – الشهيد حسين سلامة الثانوية المشتركة بالمريس).

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتهنئة الطلاب بالنجاح والتفوق متمنيا لهم دوام التقدم والحصول على المراكز الاولى فى مختلف مجالات الحياة، وهنأ المعلمين شاكرًا جهدهم المبذول فى تفوق طلابهم وحصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة.

قائمة أوائل الثانوية بالشعبتين العلمي والأدبي علي مستوي المحافظة

قائمة أوائل الثانوية بالشعبتين العلمي والأدبي علي مستوي المحافظة